POL-HR: Schwalm-Eder-Kreis: Hohe Anzahl von Betrugsanrufen - Polizei warnt aktuell vor Trickbetrügern

Betrüger rufen an - Warnmeldung Tatzeit: 30.01.2023 Derzeit rufen in mehreren Kommunen des Schwalm-Eder-Kreises wieder Betrüger an und versuchen mittels des "Enkeltricks" an Bargeld oder andere Wertgegenstände zu gelangen. Der Schwerpunkt der Anrufe ist derzeit in der Gemeinde Neuental mit über zehn bei der Polizei gemeldeten Anrufen.

Tipps Ihrer Polizei bei Trickbetrügern:

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer neuen, Ihnen unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie diese Nummer nicht automatisch ab

- Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen

- Kommt Ihnen ein Anruf/eine Nachricht verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110

- Geldüberweisungen über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

