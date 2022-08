Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nach Auseinandersetzung renitent

Am Mittwoch widersetzte sich ein 38-Jähriger der Polizei in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 22.15 Uhr wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Zeitblomstraße gemeldet. Der 38-Jährige soll dort nach einem Streit eine 22-Jährige geschlagen haben. Weitere Gäste versuchten den Streit zu schlichten. Den eintreffenden Polizisten verhielt sich der 38-Jährige gegenüber aggressiv und beleidigte diese. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam. Dagegen setzte er sich zur Wehr und schlug nach den Polizisten. Die weitere Nacht verbrachte er in einer Gewahrsamseinrichtung der Polizei. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 38-Jährige sieht nun Anzeigen wegen Körperverletzung und eines Angriffs auf Polizeibeamte entgegen.

+++++++ 1686940

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell