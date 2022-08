Ulm (ots) - Unbekannte waren zwischen 16 Uhr und 10 Uhr an dem Dienstgebäude in der Hauptstraße unterwegs. Dort wurde die Fassade mit Kugeln beschossen. Durch die Tat ging eine Scheibe zu Bruch. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung. ...

