Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0237 --Fahrraddiebstahl vorbeugen - Registrierungstermin der Polizei--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Innenstadt, Bischofsnadel Zeit: 26.04.2022, 10.00- 14.00 Uhr

Am 26.04.2022 führt die Polizei Bremen in den Wallanlagen in Höhe der Durchfahrt Bischofsnadel von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr Fahrradregistrierungen durch und informiert über Themen des Diebstahlschutzes, der E-Mobilität und der Verkehrssicherheit.

Wenn die Temperaturen steigen und die Räder aus Kellern und Garagen geholt werden, beginnt auch die Hochsaison des Fahrraddiebstahls. Schon ganz einfache Mittel, wie ein geeignetes Schloss mit dem das Rad fest angeschlossen werden kann und eine individuelle Kennzeichnung reichen aus, um Fahrräder vor Diebstahl zu schützen. Am besten eignen sich massive Stahlketten, Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Die Polizei Bremen bietet Ihnen dazu die Möglichkeit einer kostenfreien Fahrradregistrierung an. Damit kann bei einer Überprüfung in wenigen Minuten festgestellt werden, ob das Fahrrad rechtmäßig genutzt wird oder nicht. Registrierte Fahrräder sind für Diebe eher uninteressant, weil ein Diebstahl leicht nachgewiesen werden kann. Wer sein Fahrrad registrieren lassen möchte, muss seinen Ausweis vorlegen. Ein Eigentumsnachweis des Fahrrades wäre wünschenswert.

Mehr Informationen dazu gibt es unter www.polizei.bremen.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell