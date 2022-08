Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerrieden - Nicht aufgepasst

Zwei Radler stießen am Mittwoch bei Illerrieden zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 50-Jähriger auf dem Radweg von Vöhringen in Richtung Illerrieden. Von hinten kam ein 17-Jähriger mit seinem Pedelec. Er fuhr schneller und überholte den 50-jährigen Radler ordnungsgemäß. Dieser bog im selben Augenblick unerwartet und ohne Ankündigung nach links ab. Der 17-Jährige konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall erlitt der 50-Jährige leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. An beiden Rädern entstand geringer Sachschaden.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Fahren Sie vorausschauend. Rechnen Sie mit Unfallstellen und seien Sie stets bremsbereit. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

