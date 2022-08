Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/A8 - Laster kippt um

Ins Krankenhaus musste ein Lasterfahrer am Mittwoch nach einem Unfall bei Dornstadt.

Kurz vor 7 Uhr war der 56-Jährige auf der Fahrt in Richtung Stuttgart. Er kam von der B10 und wollte auf die A8 fahren. Er fuhr wohl zu schnell in die Kurve der Autobahnauffahrt. Als er dann offenbar auch noch bremste schaukelte sich sein Sattelzug auf. Zuletzt kippte der Laster um. Der Fahrer verletzte sich, der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort soll er untersucht und die Schwere der Verletzungen festgestellt werden. Bevor der Lastzug geborgen werden konnte musste der Auflieger entladen werden. Nachdem die Schweinehälften umgeladen waren, konnte ein Abschleppdienst den Laster wieder auf die Räder stellen und mitnehmen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 80.000 Euro.

"Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßenverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen", sagt die Straßenverkehrsordnung. Gerade in scharfen Kurven sei langsame Fahrt wichtig, um sicher durch zu kommen, betont die Polizei. Wer seine persönlichen Fähigkeiten trainieren will, dem empfiehlt die Polizei ein Fahrsicherheitstraining. Das wird beispielsweise von den Verkehrswachten angeboten. Fahranfängern zahlen die Landratsämter oft Zuschüsse für die Kosten der Kurse. Damit alle sicher ankommen.

