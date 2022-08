Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Unfall führt zu Folgeunfall

Eine leicht verletzte Frau, zwei beschädigte Lkw und vier kaputte Autos sind das Resultat zweier Unfälle am Dienstag bei Ehingen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 9.30 Uhr ein 34-Jähriger auf der Straße zwischen Ehinger Teilorten Rißstissen und Griesingen. Er war mit seiner Sattelzug der Marke Volvo in Richtung Ehingen unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Rißtissen kam ihm ein 22-Jähriger mit seinem Mercedes Sattelzug entgegen. Im Begegnungsverkehr streiften sich die beiden Lkw mit den linken Außenspiegeln. Teile davon lösten sich und schlugen gegen die Windschutzscheibe eines Jaguar. Der fuhr hinter dem Volvo und wurde von einem 71-Jährigen gelenkt. An den beiden Lkw entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 1.000 Euro. Der Schaden an dem fahrbereiten Jaguar wird von der Polizei auf ca. 500 Euro geschätzt. Beide Lkw-Fahrer werden nun von der Polizei angezeigt.

Zur gleichen Zeit waren dort eine 36-jährige mit ihrem Mitsubishi und eine 39-Jährige mit ihrem VW unterwegs. Die beiden fuhren in Richtung Rißtissen. Die 36-Jährige hatte den vorausgegangenen Unfall mit den Lkws bemerkt und leitete eine Vollbremsung ein. Dies hatte jedoch die VW-Fahrerin zu spät erkannt und fuhr ungebremst in das Heck des Mitsubishi. Durch den heftigen Aufprall wurde der Mitsubishi auf die Gegenfahrbahn geschleudert und stieß dort mit einem entgegenkommenden Opel eines 71-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall erlitt die 36-Jährige Mitsubishi-Fahrerin Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Auch die 39-Jährige und der Senior wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachaschaden auf rund 35.000 Euro. Die VW-Fahrerin muss nun mit einer Anzeige rechnen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es bis kurz nach 11 Uhr zu leichten Verkehrsbehinderungen.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Fahren Sie vorausschauend. Rechnen Sie mit Unfallstellen und seien Sie stets bremsbereit. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

