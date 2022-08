Ulm (ots) - In den Nachtstunden schlugen Einbrecher ein Fenster an einem Lagerraum in der Raiffeisenstraße ein. Im Innern fanden sie offensichtlich nichts was für sie interessant war. Zwei weitere Einbrüche in derselben verzeichnete die Polizei in der Wörthstraße. Hier drangen Unbekannte in zwei Firmengebäude ...

mehr