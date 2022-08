Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Einbrüche in Langenau

Einbrecher drangen in mehrere Gebäude von Montag auf Dienstag in Langenau ein.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden schlugen Einbrecher ein Fenster an einem Lagerraum in der Raiffeisenstraße ein. Im Innern fanden sie offensichtlich nichts was für sie interessant war. Zwei weitere Einbrüche in derselben verzeichnete die Polizei in der Wörthstraße. Hier drangen Unbekannte in zwei Firmengebäude ein und suchten Brauchbares. Ob sie Beute machten, ist noch nicht klar. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Der Polizeiposten Langenau ermittelt nun und prüft, ob die Einbrüche im Zusammenhang stehen.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

