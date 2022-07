POL-BI: Fahranfänger rast vor Bielefelder Krankenhaus

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Brackwede - Beamte des Verkehrskommissariat 1 suchen eine Frau, die am frühen Donnerstagmorgen, 21.07.2022, einen Fußgänger an der Wikingerstraße touchierte und sich anschließend vom Unfallort entfernte, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der 24-jährige Bielefelder befand sich am Donnerstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, auf dem Weg zur Arbeit. Er ging er auf dem Gehweg am Stadtring ...

