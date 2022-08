Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Bernstadt - Hoher Schaden durch Brand

In Bernstadt brannte am Mittwoch erst eine Garage, dann ein Haus.

Ulm (ots)

Zeugen bemerkten den Brand gegen 14.30 Uhr und verständigten Feuerwehr und Polizei. Die Bewohner brachten sich derweil in Sicherheit. Im Korb war eine Garage in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff schließlich auf das angebaute Wohnhaus über. Zuletzt nahm auch noch eine Garage auf dem benachbarten Grundstück Schaden. Die Feuerwehr löschte die Flammen, war jedoch noch am späten Nachmittag mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. Diese dauern noch an. Die Ermittler schätzen den Sachschaden auf mehrere hunderttausend Euro.

Während die Bewohner des Hauses unversehrt blieben, musste ein Feuerwehrmann wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

