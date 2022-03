Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Diebstahl verursacht 30.000EUR Sachschaden

Kaiserslautern (ots)

Am 23. März 2022 wurde das Bundespolizeirevier Neustadt an der Weinstraße von der DB Netz AG über den Diebstahl von ca. 150 Erdungsleitungen und Vermaschungen sowie 150 Verbindern von Schallschutzwänden informiert. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Deutschen Bahn bereits am 22. März 2022 entlang der Bahnstrecke zwischen den Abzweigungen Böhl und Limburgerhof. Nach bisherigen Informationen ist durch den Diebstahl, der durch bisher unbekannte Täter begangen wurde, eine Schadenshöhe von ca. 30.000EUR entstanden. Sollten Sie Hinweise oder Angaben zu den möglichen Tätern oder dem Tathergang machen können, kontaktieren Sie bitte die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631-34073-0 oder unter bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de.

