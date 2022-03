Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Jugendlicher verursacht Bahnbetriebsunfall

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 19. März 2022 gegen 23.00 Uhr stellte eine Person 1 einen handelsüblichen Einkaufswagen mittig in die Gleise am Bahnübergang Ludwigshafen-Oppau. Dies verursachte einen Bahnbetriebsunfall, da ein durchfahrender Güterzug den Einkaufswagen erfasste und dieser sich unter dem Zug verkeilte. Der Triebfahrzeugführer leitete umgehend eine Schnellbremsung ein und kam noch auf dem Bahnübergang zum Stehen. Eine Streife der Bundespolizei erreichte den Tatort und der Triebfahrzeugführer wies die Beamten auf vier Jugendliche hin, welche Zeugen des Vorfalles waren. Diese gaben auf Befragung der Polizisten an, dass sie den Tatverdächtigen gesehen sowie erkannt haben und gaben die Personaldaten des mutmaßlichen Täters an. Der 16-jährige Deutsche konnte somit umgehend ermittelt werden. Insgesamt war die Strecke für ca. eine Stunde gesperrt und der Sachverhalt verursachte eine Verspätung für einen weiteren Güterzug. Personen wurden nicht verletzt und der Zug war weiterhin fahrtüchtig, nachdem die Teile des Einkaufswagens entfernt wurden. Den tatverdächtigen Jugendlichen erwarten nun Strafanzeigen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Diebstahl sowie Sachbeschädigung.

