Polizei Gütersloh

POL-GT: 53-jähriger Fahrradfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Gütersloh (ots)

Halle (FK) - Am Freitagnachmittag (10.09., 14.30 Uhr) befuhr ein 53-jähriger Fahrradfahrer die Straße Kleine Heide. Eigenen Angaben nach stürzte er in Höhe einer Grundstückausfahrt ohne Fremdeinwirkung. Der Mann aus Halle verletzte sich dabei schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell