POL-BO: "Wohnungs-Einbruchs-Radar" - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Bochum (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raub, der sich am Freitag, 16. Dezember, in der Bochumer Innenstadt ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigte eine 73-jährige Bochumerin gegen 17.30 Uhr an der U-Bahn-Haltestelle Rathaus in eine Bahn der Linie 302 einzusteigen. Hierbei wurde sie im Gedränge am Bahnsteig von hinten umfasst und festgehalten. Eine Frau mit Maske und osteuropäischem Akzent ...

mehr