Polizei Bochum

POL-BO: Raub in Bochum - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raub, der sich am Freitag, 16. Dezember, in der Bochumer Innenstadt ereignet hat.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigte eine 73-jährige Bochumerin gegen 17.30 Uhr an der U-Bahn-Haltestelle Rathaus in eine Bahn der Linie 302 einzusteigen. Hierbei wurde sie im Gedränge am Bahnsteig von hinten umfasst und festgehalten. Eine Frau mit Maske und osteuropäischem Akzent sprach sie an. In der Bahn stellte die Bochumerin dann fest, dass ihre Geldbörse fehlte.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

