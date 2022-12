Polizei Bochum

POL-BO: Untersuchungshaft nach Tötungsdelikt - Gemeinsame Presseerklärung der Staatanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum.

Bochum (ots)

Am Donnerstag, 15. Dezember, gegen 13.35 Uhr, wurde eine 45-jährige Bochumerin tot durch die Feuerwehr Bochum in ihrer Wohnung in Bochum-Wattenscheid in der Achtermannstraße aufgefunden. Hintergrund des Feuerwehreinsatzes war ein vermuteter medizinischer Notfall.

Die Auffindesituation und das festgestellte Verletzungsbild der Verstorbenen deuteten indes auf ein Gewaltverbrechen hin. Die Polizei Bochum setzte daraufhin umgehend eine Mordkommission ein. Noch am Tatort wurde der 41-jährige Lebensgefährte der Verstorbenen vorläufig festgenommen.

Eine am heutigen Tag (16.) durchgeführte Obduktion verdichtete die Verdachtsmomente auf Gewalteinwirkungen. Staatsanwalt Streßig beantragte einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 41-jährigen Bochumer, der wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags durch den Haftrichter erlassen wurde.

Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

