POL-BO: Radarkontrollen für die 51. Kalenderwoche 2022

Bochum (ots) - Am Mittwochnachmittag, 14. Dezember, kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Kettelerstraße in Bochum-Altenbochum zu einem Wohnungseinbruch. Die Kripo sucht nun nach zwei tatverdächtigen Frauen und einem Jungen, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen. Nach derzeitigem Stand verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zur Wohnung ...

