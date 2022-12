Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Altenbochum - Kripo fahndet nach drei Tatverdächtigen

Bochum (ots)

Am Mittwochnachmittag, 14. Dezember, kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Kettelerstraße in Bochum-Altenbochum zu einem Wohnungseinbruch. Die Kripo sucht nun nach zwei tatverdächtigen Frauen und einem Jungen, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen.

Nach derzeitigem Stand verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zur Wohnung eines 70-jährigen Bochumers. Eine Nachbarin (27) wurde auf die offen stehende Wohnungstür aufmerksam und rief die Polizei. Während der Sachverhaltsklärung gab eine weitere Bewohnerin (58) des Hauses an, dass sie gegen 13 Uhr auf drei ihr unbekannte Personen aufmerksam geworden sei, die sich im Hausflur aufhielten. Nach dem Aufeinandertreffen sei das Trio dann zügig an ihr vorbei gegangen und habe die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verlassen.

Bei den drei Tatverdächtigen handele es sich um zwei Frauen und einen Jungen. Die Frauen seien zwischen 17 und 20 Jahren alt und schwarzhaarig. Sie seien zur Tatzeit dunkel gekleidet gewesen (schwarze Parkas und Jeans) und sollen kein Deutsch gesprochen haben. Der Junge sei etwa 10 bis 12 Jahre alt und habe eine rot-weiße Jacke getragen.

Informationen zu einer möglichen Tatbeute liegen bislang nicht vor.

Hinweise zu den Personen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell