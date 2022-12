Polizei Bochum

POL-BO: Von der Bremse gerutscht: Autofahrer (74) durchbricht Schranke

Bochum, Wetter (ots)

Der Fahrer: verletzt, sein Wagen: schwer beschädigt, die Schranke: zerstört - ein 74-jähriger Autofahrer aus Wetter hat am Dienstag, 13. Dezember, in einem Bochumer Parkhaus geschätzte 4.000 Euro Sachschaden verursacht.

Gegen 14.50 Uhr wollte der Wetteraner mit seinem Wagen in das Parkhaus P2 (Massenbergstraße/Dr.-Ruer-Platz) einfahren. Da er zu weit vom Sensor an der Schranke entfernt stand, öffnete er seine Tür, um sein Ticket zu scannen. Dabei rutschte er offenbar von der Bremse, woraufhin sich sein Automatikwagen in Bewegung setzte, die Schranke samt Kamera zerstörte und mit einer Wand kollidierte.

Der 74-Jährige stieg leicht verletzt aus seinem Wagen und entfernte sich. Ein Mitarbeiter des Parkhauses rief die Polizei. Als die Beamten kurz darauf eintrafen, war der Wetteraner wieder vor Ort.

Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 74-Jährige verzichtete auf eine ärztliche Behandlung.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell