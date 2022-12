POL-BO: E-Scooter-Fahrer (20) bei Abbiegeunfall verletzt

Bochum (ots) - Bei einem Alleinunfall in den frühen Morgenstunden des 12. Dezember in Bochum-Langendreer wurde ein Motorradfahrer (21, aus Bochum) leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.500 Euro. Eine Streifenwagenbesatzung wollte den Kradfahrer gegen 0.25 Uhr an der Unterstraße anhalten und kontrollieren, nachdem er an der Kreuzung ...

