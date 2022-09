Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Zeugen nach Streit zwischen Kindern und Mann gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Freitagnachmittag, den 16.09.2022, soll es in der Hamburger Straße in Henstedt-Ulzburg zu einem Streit zwischen zwei Kindern auf ihren Fahrrädern und einem Fußgänger gekommen sein, zu dem die Polizei nach Zeugen sucht.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhren die 10-Jährige und ihr 11-jähriger Bruder mit ihren Rädern gegen 15:15 Uhr den Gehweg in Höhe von KFC.

Die Kinder passierten nach eigenen Angaben auf dem Gehweg einen etwa 40-jährigen Mann, der dem Mädchen hinterhergelaufen und sie festgehalten haben soll.

Nachdem sich eine bislang unbekannte Passantin einschaltete, soll sich der Mann nach einem Gespräch mit der Frau in Richtung Bahnhof entfernt haben.

Die Zeugin soll ein Foto des Mannes gemacht haben.

Der Mann war ungefähr 1,80 Meter groß und schlank. Er sprach fließend deutsch und hatte kurze schwarze Haare. Er war mit einer dunklen Regenjacke und einer dunklen Jeans bekleidet.

Die Polizeistation Henstedt-Ulzburg bittet sowohl den bislang Unbekannten, die Passantin als auch mögliche weitere Zeugen um Kontaktaufnahme unter 04193 99130.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell