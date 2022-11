Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Korrektur: Polizeieinsatz anlässlich angemeldeter Versammlungen in Lubmin

Lubmin (ots)

Das Polizeirevier Wolgast führte heute (12.11.2022) in Lubmin einen Polizeieinsatz mit zahlreichen Einsatzkräften durch. Anlass war eine Versammlung in Form einer Kundgebung mit einem anschließenden Aufzug sowie eine Gegenversammlung in Form einer Mahnwache in der Villenstraße. An der Kundgebung auf dem Gelände des Kurparks nahmen etwa 700 Personen teil, an dem anschließenden Aufzug circa 350. An der Mahnwache nahmen fünf Personen teil.

Die Versammlungen verliefen weitestgehend störungsfrei. Zu einem Vorfall kam es während der Durchführung beider Versammlungen. Ein Teilnehmer der Versammlung auf dem Kurpark entriss einer Teilnehmerin der Mahnwache ein Plakat und zerriss dieses. Im Vorfeld soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Durch diese Handlung erlitt die Frau leichte Schmerzen im Handgelenk.

Einsatzkräfte der Polizei stellten daraufhin die Identität des alkoholisierten Mannes fest. Im Rahmen der Durchsuchung des 48-Jährigen konnte ein Einhandmesser aufgefunden werden, was durch die Einsatzkräfte sichergestellt wurde.

Gegen den 48-jährigen Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet.

Korrektur: Der 48-Jährige hat die deutsche und die Geschädigte die ukrainische Staatsangehörigkeit.

