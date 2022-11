Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verdacht der Hehlerei: Hausdurchsuchung in Wolgast

Wolgast (ots)

Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung führte die Wolgaster Polizei am gestrigen Tag (10. November 2022) gegen 18:30 Uhr in der Bahnhofstraße eine Durchsuchung im Haus eines 39-jährigen deutschen Mannes durch. Gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei stellten die Kolleginnen und Kollegen vor Ort diverse Gegenstände fest, welche vermutlich aus Diebstahlshandlungen stammen. Bei dem sichergestellten Stehlgut handelt es sich unter anderem um Werkzeuge - etwa Bohrhammer, Akkuschrauber und Kreissägen - sowie auch verschiedene Motoren und Fahrräder. Die Kriminalpolizei in Wolgast hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Hehlerei aufgenommen und prüft nun auch die dazugehörigen Sachfahndungen. Aus welchen Diebstahlshandlungen konkret die Gegenstände stammen, kann daher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Summe des beschlagnahmten Stehlguts auf mindestens 25.000 Euro. Der Hausbesitzer, welcher während der Durchsuchung nicht vor Ort war, ist bereits aufgrund von Einbruchsdiebstahl polizeilich bekannt.

