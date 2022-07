POL-CE: Celle - PKW kollidiert mit Güterzug +++ Autofahrer leicht verletzt

Celle (ots) - Etwa 300 Liter Diesel hat ein unbekannter Täter in der Nacht zu Dienstag (19.07.2022) aus einem Beregnungsaggregat entwendet. Der Tatort befindet sich an einem Feldrand in der Waldstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle - Pressestelle- Birgit Insinger Telefon: 05141-277-104 ...

