Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Polizei zieht betrunkenen LKW-Fahrer aus dem Verkehr

Celle (ots)

Am Montagnachmittag (18.07.2022) meldete sich eine Zeugin bei der Polizei in Celle und berichtete, der vor ihr fahrende LKW sei in auffälliger Fahrweise auf der B 191 unterwegs und fahre in Schlangenlinien.

Eine Streife der Polizei hielt den LKW aus Berlin kurz darauf in der Celler Heerstraße an.

Es stellte sich heraus, dass der 59 Jahre alter LKW-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille.

Seine Weiterfahrt wurde untersagt und er musste sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben.

