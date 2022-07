POL-CE: Wathlingen - Kabel gestohlen

Celle (ots) - In der Nacht zu Sonntag (17.07.) oder im Verlauf des Sonntags entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Kombi Peugeot 307 mit Celler Kennzeichen CE-EG.... Der Wagen stand seit Samstagnachmittag in der Straße "Zur Ziegelei". Am Sonntagabend bemerkte der Besitzer, dass sein PKW verschwunden war. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215. Rückfragen bitte an: ...

