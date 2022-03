Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auto zerkratzt/Betonfiguren entwendet

Iserlohn (ots)

Unbekannte zerkratzten bereits am Montag zwischen 14:30 Uhr und 19:05 Uhr die Fahrerseite eines an der Bismarckstraße parkenden VW Golf. Es liegen bislang keinerlei Täterhinweise vor. (schl)

Von einem Grundstück an der Theodor-Hürth-Straße wurden zwei Zierfiguren in Form eines Adlers entwendet. Die ca. 40cm hohen und 35kg schweren Figuren wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gestohlen. Die Eigentümerin stellte das Fehlen am Morgen fest. Es liegen bisher keine Hinweise auf mögliche Täter vor. (schl)

