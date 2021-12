Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall mit 5 Verletzen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mülheim an der Ruhr (ots)

In der Nacht von Freitag, 10.12.2021, auf Samstag, 11.12.2021 wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr durch mehrere Anrufe gegen 2:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Wackelsbeck im Bereich zwischen Kruppstraße und Blumendeller Straße alarmiert. Dort war es aus unbekannten Gründen zu einem Alleinunfall eines PKW gekommen. Bei Eintreffend der ersten Kräfte befand sich das Fahrzeug gegenüber der Abfahrt der BAB 40 auf dem Dach in der Böschung liegend. Entgegen der ersten Meldungen war dort niemand mehr eingeklemmt und alle Personen hatten das Fahrzeug bereits verlassen. Nach rettungsdienstlicher Erstversorgung vor Ort wurden alle 5 verletzten Insassen umliegenden Kliniken zugeführt. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle weiterhin abgesichert, ausgeleuchtet und der Brandschutz sichergestellt. Für die Dauer des anderthalbstündigen Hilfeleistungseinsatzes, der Unfallaufnahme durch die Polizei sowie den anschließenden Aufräumarbeiten bzw. Bergung des Fahrzeuges wurde der Bereich gesperrt. Neben dem Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen war der Rüstzug der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr mit Kräften der Feuerwache Heißen und der Führungsdienst vor Ort tätig. (DSt)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell