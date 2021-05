Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Ölspur im Stadtgebiet

Datum: 25.05.2021/ Uhrzeit: 18:26 Uhr/ Dauer: ca. 90 Minuten/ Einsatzstelle: L 528/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (cs): Am Dienstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld zu einem Einsatz alarmiert. Gemeldet war eine Ölspur auf der L528 aus Fahrtrichtung Hagen bis zur Hauptstraße. Die ehrenamtlichen Kräfte der Löschgruppe Zurstraße rückten zur Einsatzstelle aus. Aufgrund erneuter Anrufe bei der Leitstelle wurde der Löschzug Breckerfeld nachalarmiert. Die Ölspur endete im Bereich der L528 kurz hinter dem Kreisverkehr an der Königsheide. Im weiteren Verlauf konnte nichts mehr festgestellt werden. Die Kräfte der Feuerwehr stellte Öl-Warnschilder auf und die Straße wurde von einer Fachfirma gereinigt. Der Einsatz endete gegen 20 Uhr am Gerätehaus in Zurstraße.

