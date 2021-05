Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Sperrung L528 Richtung Hagen

Breckerfeld (ots)

Datum: 22.05.2021/ Uhrzeit: 18:30 Uhr/ Dauer: ca. 90 Minuten/ Einsatzstelle: Hauptstraße/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (cs): Am Freitagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld durch das Ordnungsamt zu einer Amtshilfe alarmiert. Die L528 war auf Hagener Gebiet auf einem Teilstück nicht befahrbar. Um den Verkehr so früh wie möglich umzuleiten wurde die Hauptstraße an der Kreuzung zur Waldbauer-/Kettelbachstraße komplett gesperrt. Nach 90 Minuten konnte die Sperrung auf Anweisung wieder aufgehoben werden. Der Einsatz endete mit Ankunft am Gerätehaus in Zurstraße.

