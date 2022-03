Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auseinandersetzung auf dem Hademareplatz

Hemer (ots)

Unmittelbar vor dem Eingang eines Supermarktes am Hademareplatz, trafen am Mittwochnachmittag gegen 15:55 Uhr ein 16-Jähriger, seine 15-jährige Freundin sowie ein weiterer 14-jähriger Bekannter zufällig auf eine vierköpfige Gruppe männlicher Jugendlicher. Einer der Jugendlichen begann ohne Grund damit, die 15-Jährige verbal anzugehen. Als ihn der 16-Jährige aufforderte damit aufzuhören, schlug ihm der noch unbekannte Jugendliche mit der Faust mehrfach ins Gesicht. Der 16-Jährige stürzte zu Boden. Dort trat der Angreifer auf den am Boden Liegenden ein, bevor er von ihm abließ. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. (schl)

