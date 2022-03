Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Luftgewehr- oder Luftpistolenschuss auf Linienbus

Kierspe (ots)

Am Dienstagmittag wurde auf der Friedrich-Ebert-Straße ein Linienbus mit einem Luftgewehr oder einer Luftpistole beschossen.

Gegen 13.50 Uhr befuhr der Linienbus die Friedrich-Ebert-Straße (L528) in Fahrtrichtung Kölner Straße. In der Nähe des Aldi-Marktes stoppte der Fahrer an einer Bushaltestelle. Beim Losfahren hörte er ein lautes Knallgeräusch. Er dachte sich zunächst nichts dabei. Erst später entdeckte er das Loch an der rechten Fahrzeugseite und erstattete Anzeige. Die Polizei fand heute das dazu passende Diabologeschoss in dem Fahrzeug und ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Es werden Zeugen gesucht, die Personen mit Luftgewehr oder -pistole beobachtet oder andere Hinweise geben können. Sie sollten sich melden unter Telefon 02354/9199-0. (cris)

