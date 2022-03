Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Illegal Bauschutt im Wald entsorgt

Menden (ots)

Am Montag wurde an der Bertingloher Straße in #Menden illegal Bauschutt in den Wald gekippt. Ein Zeuge beobachtete einen weißen Transporter, der mehrmals in das Waldgebiet hinter einer Holzschranke fuhr. Er informierte den Jagdausübungsberechtigten. Der holte am Abend die Polizei, die eine Anzeige schrieb wegen Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Am Wegesrand, etwa 200 Meter tief im Wald, liegt nun ein Gemisch aus Lehm, Stroh und Zement. Wer hat den Lieferwagen gesehen? Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

