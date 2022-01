Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Umweltfrevler auf frischer Tat ertappt

Bad Münder (ots)

Dank der Hinweise von Spaziergängern konnte die Polizei Bad Münder am Dienstag, 25.01.2022, einen Umweltfrevler auf frischer Tat feststellen.

Die Zeugen beobachteten kurz vor 15.00 Uhr, wie aus einem Transporter an einem Feldweg bei Böbber Elektroschrott ausgeladen wurde. Die Zeugen informierten daraufhin die Polizei. Möglicherweise ahnten die Insassen des Transporters, dass sie beobachtet wurden und Streifenwagen zu ihnen unterwegs waren. Auf jeden Fall wurde der zuvor abgeladene Müll vor dem Eintreffen der Streifenwagen schnell wieder in den Transporter eingeladen. Die Zeugen bekräftigten gegenüber den eintreffenden Beamten, dass nach deren Eindruck die Gegenstände hier am Feldweg entsorgt werden sollten.

Aufgrund von Sprachbarrieren war die Kommunikation mit den Ertappten nur bedingt möglich. Jedoch konnte man als Ausrede heraushören, dass man die Gegenstände im Transporter nur umsortierten wollte. Da die abgeladenen Geräte laut Zeugenaussagen weit unter Gebüsche geschoben wurden, bestehen Zweifel an der Aussage der Familie aus Hameln.

Wegen der illegalen Abfallentsorgung und diverser anderer Verstöße (u. a. war der Transporter in einem schlechten Zustand, es lag keine ausreichende Genehmigung für das Elektroschrottsammeln vor, der Transporter war nicht entsprechend gekennzeichnet, ...) wurden insgesamt 5 Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 59-jährigen Transporterfahrer eingeleitet. Zusätzlich erhält das zuständige Gewerbeaufsichtsamt eine Mitteilung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell