Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Elektrogeräte unerlaubt entsorgt

Bad Münder (ots)

Unbekannte hatten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch oder am Mittwochvormittag (26.01.2021) elektronischen Schrott unter der Außenüberdachung eines Discounters an der Bahnhofstraße abgestellt.

Unter den illegal entsorgten Geräten, die neben den Einkaufswagenreihen des dortigen Netto-Marktes abgeladen wurden, befand sich ein Siemens-Herd/Backofen und eine AEG-Waschmaschine (siehe Fotos).

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der illegalen Abfallentsorgung geben können. Vielleicht haben Passanten ein größeres Fahrzeug beobachtet, aus dem die schweren Geräte abgeladen wurden.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Münder unter der Tel. 05042/9331-0 entgegen.

