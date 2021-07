Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Rollerfahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 15:20 Uhr fuhr ein 29-jähriger Fahrer eines Yamaha-Rollers den Baumgartenweg in Richtung Mittlerer Hauserweg. Im Kreuzungsbereich übersah er einen von rechts kommenden 70-jährigen Fahrer eines Peugeot und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Unfall wurde der Rollerfahrer schwer verletzt und musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Weiterhin wurde bei ihm eine Alkoholbeeinflussung festgestellt und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Bei den Unfallermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der Rollerfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 4000 EUR.

