Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1138, Gemarkung Freiberg am Neckar: Motorradfahrer kollidiert mit Fahrradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Lenker eines BMW-Motorrads die L1138 vom Monrepos kommend in Richtung Freiberg am Neckar. Vermutlich weil er zu schnell war, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf den dort befindlichen Radweg. Beim Versuch die BMW dort wieder unter Kontrolle zu bekommen, touchierte er einen ebenfalls in Richtung Freiberg am Neckar ordnungsgemäß fahrenden Radfahrer im Alter von 51 Jahren. Durch den Unfall wurde der Radlenker schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von knapp 1000 EUR. Neben zwei Polizeistreifen waren ein Rettungswagen und die Freiwillige Feuerwehr Freiberg am Neckar vor Ort, welche Erste Hilfe leistete.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell