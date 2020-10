Polizei Eschwege

POL-ESW: Trickdiebstahl; Täter erbeuten 160 Euro; Polizei sucht Zeugen

EschwegeEschwege (ots)

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in einem Lebensmittelgeschäft in Bad Sooden-Allendorf offenbar ein Trickdiebstahl, bei dem unbekannte Täter 160 Euro erbeuteten.

Nach jetzigem Kenntnisstand betrat gegen 15.50 Uhr ein Mann den Lebensmittelmarkt in der Weinreihe und verwickelte zwei Verkäuferinnen in ein offenbar fingiertes Verkaufsgespräch. Der Unbekannte hatte sich zuvor einen Einkaufkorb genommen und einige Lebensmittel hineingetan, fragte dann aber noch nach weiteren Lebensmitteln.

Das Gespräch zwischen den Verkäuferinnen und dem Mann dauerte aufgrund von sprachlichen Verständnisschwierigkeiten mehrere Minuten die offensichtlich ausreichten, so dass ein weiterer Täter unbemerkt das Geschäft betreten und in einem angrenzenden Büroraum lange Finger machen konnte.

Schließlich verließ der vermeintliche Kunde dann doch das Geschäft, ohne etwas zu kaufen. Als eine Verkäuferin dann gegen 16.00 Uhr in dem Büro etwas zu erledigen hatte, bemerkte die Frau, dass aus einem Schrank und einem darin befindlichen Tresor etwa 160 Euro Bargeld fehlten. Die ermittelnden Beamten gehen daher davon aus, dass der Kunde nur dazu da war, die Verkäuferinnen abzulenken, so dass ein weiterer Täter ungestört agieren konnte.

Die Verkäuferinnen beschreiben den ablenkenden Täter als einen ca. 180-182 cm großen Mann von kräftiger Statur, ca. 40 Jahre alt, mit kurzen, glatten, dunklen Haaren. Der Mann sprach mit osteuropäischem Akzent und trug eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Hinweise nehmen die Beamten der Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 oder die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

