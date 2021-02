Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Westerland - Zug beworfen - Bundespolizei sucht Zeugen

Westerland (ots)

Gestern Abend (Sonntag) wurde die Leitstelle der Bundespolizei über einen Vorfall im Zug von Westerland nach Hamburg informiert. Reisende hatten bei der Ausfahrt des Zuges im Westerländer Bahnhof laute Knallgeräusche wahrgenommen.

Es stellte sich heraus, dass unbekannte Täter den Zug beworfen hatten. Es wurden vier beschädigte Scheiben festgestellt. Eine Scheibe war komplett zersplittert. (siehe Bild)

Glücklicherweise saß niemand hinter der Scheibe. Hätte der Gegenstand die Scheibe durchschlagen, hätte es zu schlimmen Verletzungen führen können. Dieses ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat, bei der Menschen zu Schaden kommen können, sagte Hanspeter Schwartz, Pressesprecher der Flensburger Bundespolizei.

Die Bundespolizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen an den Bahngleisen (nördliche Seite Bahnhof Westerland) am Sonntag (14.02.) in der Zeit von 19.00 bis 19.30 Uhr gesehen haben. Auch Reisende in dem Zug dürfen ihre Feststellungen gerne mitteilen.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Bundespolizeiinspektion Flensburg unter 0461/ 31 32 - 0.

