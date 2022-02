Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Betrunkene überschlägt sich mit Smart

Duisburg (ots)

Eine betrunkene 45-Jährige hat sich am Dienstagabend (22. Februar, gegen 18 Uhr) mit ihrem Smart auf dem Ruhrdeich überschlagen. Sie fuhr etwa in Höhe der Fährstraße gegen den Bordstein einer Verkehrsinsel. Dadurch kam sie ins Schleudern und riss mit ihrem Wagen ein Verkehrsschild auf der Insel um. Der Smart schlingerte über die gegenüberliegende Fahrspur, überschlug sich und landete im Grün. Die Fahrerin hat sich leicht verletzt. Sanitäter behandelten sie vor Ort; mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus fahren, wollte sie nicht. Die Unfallfahrerin sagte der Polizei, sie sei in Gedanken gewesen und habe deswegen den Unfall verursacht. Weil sie aber stark nach Alkohol roch, nahmen die Polizisten sie für eine Blutprobe mit zur Wache und stellten ihren Führerschein sicher. Der Wagen war ohnehin nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

