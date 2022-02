Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Folgemeldung 1: Festnahmen bei Durchsuchungen im Duisburger Norden und in Laar nach Überfall auf Juwelier

Duisburg (ots)

Die Polizei hat im Zuge eines mehrmonatigen Ermittlungsverfahrens nach einem Überfall auf einen Juwelier im Herbst vergangenen Jahres (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5043422) am Mittwochmorgen (23. Februar) mehrere Männer vorläufig festgenommen. Die Ermittler ordnen sie dem Clan-Milieu zu. Bei den Durchsuchungen in mehreren Wohnungen in Laar sowie Marxloh und einem Vereinsheim auf der Friedrich-Ebert-Straße in Laar stellen die Beamten aktuell umfangreiches Beweismaterial sicher.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell