POL-GT: Vortrag in Neuenkirchen - Taschendiebstahl und Telefonbetrug

Rietberg (FK) - Am kommenden Mittwoch (29.06., 15.00 Uhr) findet bei der Seniorengemeinschaft der Caritas in Neuenkirchen an der Gütersloher Straße 15 eine Vortragsveranstaltung zu den Themen Taschendiebstahl und Telefonbetrug statt. Kirminalhauptkommissar Marco Hein vom Kommissariat für Prävention und Opferschutz der Kreispolizeibehörde Gütersloh informiert in dem Rahmen über unterschiedliche Methoden der Betrüger am Telefon und gibt praktische Anregungen, um den Betrügern nicht auf dem Leim zu gehen. Zudem ist das Thema Taschendiebstahl Teil seines Vortrags, welcher sich an interessierte Bürgerinnen und Bürger richtet. Anmeldungen erfolgen über die Caritas in Neuenkirchen, Frau Hanschmidt und Frau Frenz.

