POL-GT: 16-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am Mittwochnachmittag (22.06., 15.15 Uhr) befuhr eine 56-jährige E-Bike-Fahrerin den Berensweg in Richtung Ohmstraße. Dabei kam sie vermutlich von dem befestigten Teil der Straße ab und stürzte. Dabei verletzte sie sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde die Gütersloherin in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei ...

mehr