POL-GT: E-Bike-Fahrerin nach Sturz im Krankenhaus

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - Zwischen Dienstagnachmittag (21.06., 17.00 Uhr) und Mittwochmorgen (22.06., 07.00 Uhr) wurden in Harsewinkel drei Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Ein VW Caddy in der Von-Korff Straße, ein Mercedes Sprinter in der Adenauerstraße und ein Fiat Ducato in der Von-Lippe Straße. Entwendet wurden Werkzeuge. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Aufbrüchen machen? Wer ...

mehr