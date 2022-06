POL-GT: Zwei Frauen bei Unfall verletzt

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Dienstagabend (21.06., 18.45 Uhr) stürzte ein 63-jähriger Fahrradfahrer auf einem Geh- und Fahrradweg, welcher von der Einmündung Am Postdamm/ Winkelstraße unterhalb der B64 entlang führt. Ersten Ermittlungen nach stieß der Mann mit seinem Fahrrad an einen Poller beim Vorbeifahren. Mit schweren Verletzungen wurde der Gütersloher in ein Lippstädter Krankenhaus eingeliefert. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh ...

