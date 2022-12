Polizei Bochum

POL-BO: "Kautionssumme für die Nichte" - Betrüger bringen Seniorin (95) um ihr Erspartes

Bochum (ots)

Durch eine perfide Lügengeschichte ist eine 95-jährige Bochumerin Opfer von Betrügern geworden. Die Kriminalpolizei bittet um ihre Mithilfe.

Am Mittwochmorgen, 14. Dezember, meldete sich gegen 9.30 Uhr die angebliche Nichte der Seniorin auf ihrem Festnetztelefon. Sie weinte und erzählte der 95-Jährigen, dass sie einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Mensch gestorben wäre. Anschließend übernahm eine falsche Polizistin das Telefonat und forderte eine Kautionssumme in fünfstelliger Höhe - andernfalls würde ihre Nichte nicht frei kommen.

Die 95-jährige Bochumerin begab sich unverzüglich zu einer Bank und hob ihr Erspartes ab. Kurze Zeit später begab sie sich zur Geldübergabe zurück zu ihrer Wohnanschrift an der Hugo-Schultz-Straße (nahe der Königsallee) in Bochum. Vor dem Haus übergab sie die vereinbarte "Kaution" an eine vermeintliche Polizistin.

Die unbekannte Geldabholerin wird beschrieben als etwa 40 Jahre alt. Die Betrügerin habe zur Tatzeit einen Mundschutz, eine Mütze und einen grauen Anorak getragen.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Die Polizei warnt in aller Deutlichkeit vor derartigen Betrugsmaschen und gibt folgende Hinweise:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

Für solche Fälle stehen älteren Menschen unter anderem die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei mit Rat und Tat zur Seite. Diese sind in den Städten Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte zum Beispiel zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 909-4055.

Weitere Informationen unter:

https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren

Hilfe finden Sie auch bei unserem Team der Kriminalprävention und des Opferschutzes. Lassen Sie sich beraten, wie Sie sich und Ihre Angehörigen bestmöglich schützen können! Melden Sie sich telefonisch unter der 0234 909-4040 oder besuchen Sie unsere Internetseite:

https://bochum.polizei.nrw/artikel/kriminalpraevention-opferschutz

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell