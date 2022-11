Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Stein gegen Fensterrahmen + falscher Handwerker + mit Drogen erwischt

Dillenburg (ots)

Dillenburg- Stein gegen Fensterrahmen

200 Euro Schaden verursachte gestern Abend (01.11.2022) ein Unbekannter an einem Fenster. Gegen 19:00 Uhr lief er zu Fuß über den Hüttenplatz. Er hob einen Stein auf und warf diesen auf den Balkon einer 20-Jährigen im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses. Der Stein prallte gegen das Fenster und beschädigte den Holzrahmen. Der Steinewerfer flüchtete. Die Geschädigte beschreibt ihn als etwa 40 Jahre alten Südländer mit dunkler Kleidung. Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Mann geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg- falscher Handwerker

In Dillenburg hat sich ein falscher Handwerker am Montag (31.10.22) Zutritt zu einer Wohnung erschlichen.

Gegen 15:00 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Tür einer Seniorin. Er gab vor, Handwerker zu sein. Die Bewohnerin ließ ihn hinein. Er verwickelte die 88-Jährige in ein Gespräch. Im Anschluss verließ er die Wohnung Erst danach bemerkte die Geschädigte, dass der Unbekannte offenbar 300 Euro aus einer im Wohnzimmer liegenden Geldbörse gestohlen hatte. Sie meldete den Vorfall der Polizei.

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang folgende Tipps:

- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

- Lassen Sie nur Handwerker ein, welche Sie zuvor selbst bestellt haben oder im Auftrag der Hausverwaltung beauftragt wurden, fragen Sie im Zweifel vor Einlass in die Wohnung an entsprechender Stelle nach

- Ziehen Sie wenn möglich eine zweite Person (z. B. Nachbar) hinzu, wenn Überprüfungen in der Wohnung dennoch erfolgen müssen

- Öffnen Sie die Tür nur mit Türsperre, sollte keine Sperre vorhanden sein, sprechen Sie durch die Tür oder Gegensprechanlage

- Lassen Sie sich im Zweifel Ausweise vorzeigen und fragen an den Stellen nach, ob die Arbeiten oder Überprüfungen tatsächlich durchgeführt werden müssen

- Scheuen Sie sich nicht, die Polizei anzurufen und lassen Sie die Person vor der Tür oder dem Haus warten, bis Sie Gewissheit haben, dass alles seine Richtigkeit hat

Wetzlar- mit Drogen erwischt

Wetzlarer Polizisten kontrollierten in der vergangenen Nacht (02.11.2022) einen 27-jährigen Iveco-Fahrer. Um 01:50 Uhr hielten sie den Kastenwagen in der Moritz-Hensoldt-Straße an. Den Beamten ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum bei dem Fahrer. Ein Drogenvortest reagierte positiv. Bei der Durchsuchung des aus Alsfeld stammenden Mannes fanden die Polizisten rund 40 Gramm Drogen in seiner Hosentasche, bei denen es sich offenbar um Amphetamin handelt. Für den Lkw-Fahrer folgte eine Blutentnahme durch einen Arzt und die Sicherstellung der Betäubungsmittel. Er muss nun mit Anzeigen wegen Drogenbesitzes und des Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell