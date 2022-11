POL-LDK: in Wohnungen eingestiegen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Wetzlar- in Wohnungen eingestiegen

In zwei Wohnhäuser brachen Unbekannte am vergangenen Wochenende im Teutonenweg ein. Über eine vorstehende Markise gelangten die Unbekannten auf den Balkon im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses. Dort brachen sie die Terrassentür auf und drangen in die Wohnung ein. Sie durchwühlten sämtliche Wohnräume und stahlen neben Bargeld hochwertigen Schmuck. Samt Beute verließen die Diebe das Wohnhaus und drangen anschließend in ein weiteres Haus im Teutonenweg ein. Wie zuvor kletterten die Einbrecher auf einen Balkon im ersten Obergeschoss, brachen die Balkontür auf und stiegen in das Schlafzimmer ein. Auch hier hatten es die Unbekannten auf Schmuck abgesehen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe, bei Rückkehr der Hauseigentümer über die Einstiegsstelle ins Freie gelangten und über einen Gehweg direkt zur parallellaufenden Straße "Burgunderweg" oder "Gotenweg" flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen: - Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Samstagmittag (29.10.2022), 12:30 Uhr und Sonntag (30.10.2022), 00:20 Uhr im Bereich Teutonenweg, Burgunderweg oder Gotenweg aufgefallen? - Wer kann Hinweise zu einer Frau geben, die sich gemeinsam mit einem 8 -10 Jahre alten Kind, in einem Fahrzeug im Teutonenweg, aufhielt? - Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

