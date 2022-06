Polizei Mettmann

POL-ME: Vandalismus am Bahnhof Gruiten - Haan- 2202086

Mettmann (ots)

In Nacht auf Fronleichnam kam es in der Zeit zwischen 22:30 Uhr und 01:00 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen am P+R-Parkplatz auf der Thunbuschstraße am Bahnhof Haan-Gruiten. An mindestens 13 Pkw wurde durch bislang unbekannte Täter die Frontscheibe beschädigt. Strafverfahren wurden eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

